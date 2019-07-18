محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص بتهمة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات. وردت معلومات سرية لقسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد العقارات، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وعُثر في العقار على "حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 6 أمتار، وأدوات مستخدمة في عملية التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.