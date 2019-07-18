تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة محاولة بيع رضيع بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بجنح دار السلام، اليوم الخميس، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمه التحقيقات في اتهامها بمحاولة بيع رضيع بـ 45 ألف جنيه.

وكانت النيابة أمرت بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

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وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة قامت بعرض طفل للبيع بـ 45 ألف جنيه عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنها توصلت إلى اتفاق مع أحد الأشخاص على شرائه، وتم ضبطها حال تواجدها في محطة مترو دار السلام أثناء انتظارها للمشتري.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة سبق لها بيع طفلة كانت نتاج علاقة آثمة بين مجهول وابنة شقيقها منذ عامين لسيدة وزوجها بمنطقة الخصوص مقابل 12 ألف جنيه.

وكان ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنوا من رصد إعلان عبر احدى صفحات فيسبوك لتبي أحد الأطفال وانهالت عليها الرسائل من راغبي التبني، وقام الضباط بتتبع السيدة حتى تم ضبطها حال انتظارها للمشتري في محطة مترو دار السلام.