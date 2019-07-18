حل لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بترعة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات العثور على جثة فتاة ملقاة في ترعة بمركز كرداسة.
البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل ترعة بنطاق مركز كرداسة.
المعاينة الأولية أشارت إلى أن المتوفية لا تحمل أوراق تحقيق شخصية وبها كدمات طفيفة بالجسم، مما أثار شكوك رجال المباحث حول احتمالية وجود شبهة جنائية.
ونشر رجال المباحث أوصاف الفتاة على أقسام القطاع، في الوقت الذي خرجت نتيجة الفحص الطبي سلبية، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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