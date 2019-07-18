وزير العدل السابق يهنئ رئيس القضاء الأعلى بالمنصب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ورئيس نادي قضاة مصر السابق، لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد بعد اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للنقض.

المستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

وتولى المستشار عصر رئاسة المحكمة في الأول من يوليو بعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.