"في جيبه شريط برشام".. انتشال جثة شاب غريق بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الخميس، جثة شاب مجهول الهوية لقي مصرعه غرقا بترعة المريوطية.

البداية بلاغ تلقاه مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بترعة المريوطية أمام فندق "سياج".

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري، وأمكن انتشال الغريق، وتبين أنه شاب يلغ من العمر 18 سنة، يرتدي تيشرت أسود وبنطلون كحلي ولا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية وعُثر داخل طيات ملابسه على شريط أقراص مخدرة.

تم تسليم الجثة إلى قسم شرطة الهرم، وتحرير محضر بالواقعة أحاله العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إلى النيابة العامة.