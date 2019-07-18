محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح عيث:
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين في الغربية وسوهاج؛ بتهمة النصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغا من إحدى السيدات، بتضررها من موظف، نصب عليها واستولى على 50 ألف جنيه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعما قدرته على ذلك من خلال علاقته بمسؤولي تلك الجهة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكية.
جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط نصاب الوظائف الوهمية بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.