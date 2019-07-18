سقوط نصاب الوظائف الوهمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح عيث:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين في الغربية وسوهاج؛ بتهمة النصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغا من إحدى السيدات، بتضررها من موظف، نصب عليها واستولى على 50 ألف جنيه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعما قدرته على ذلك من خلال علاقته بمسؤولي تلك الجهة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.