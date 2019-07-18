سقوط عصابة وراء سرقة ماكينات الخياطة من داخل حضانة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 أشخاص أثناء بيعهم 3 ماكينات خياطة سرقوها من حضانة بالقليوبية، وحرر محضر بالواقعة.
وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الموسكي، من أحد أصحاب محلات بيع ماكينات الخياطة بدائرة القسم، مفادها قيام 4 أشخاص، بعرض ماكينات خياطة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أنهم عاطل، وعامل، وسائقين وبحوزتهم 3 ماكينات خياطة، سيارة ملاكي.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل حضانة، ومشغل إحدى الجمعيات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بأسلوب كسر الباب، وأمكن التوصل للمجني عليه رئيس مجلس إدارة الجمعية محل الواقعة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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