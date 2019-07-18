عاطل وحارس عقار وراء سرقة شقة مدير تسويق بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل وحارس عقار، بعد سرقتهما شقة مدير تسويق بالنزهة.

كانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة النزهة الجديدة، تمكنت من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس، وحارس عقار، وبحوزتهما جوال بداخله" 2 هاتف محمول، 2 ساعة يد، نظارة شمسية، كاميرا تصوير، جهاز فيديو، جهاز ريسيفر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مدير تسويق مقيم بذات العقار محل عمل المتهم الثاني، بأسلوب "التسلق" وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.