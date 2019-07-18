ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من مخدر الهيروين بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال)، مكاناً لترويج المواد المخدرة،

وأسفرت الحملات عن ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من مدينة العاشر من رمضان، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (15جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.