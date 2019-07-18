ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مادة الكيتامين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (عاطلين –أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح) حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان للاتصال بعملائهما.

من ناحية أخرى تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة القسم -سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية مخدرات) وبحوزته (3 فرد خرطوش، كمية من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، والأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.