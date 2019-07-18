مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالشرقية، لحيازتهما 2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار وسلاح نارى وذخائر).

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلان - "لهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (2 كيلو جرام بانجو - رشاش و5 طلقات من ذات العيار- مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المواد المخدرة للإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.