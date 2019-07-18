مصر | "مجهولة المصدر".. سقوط صاحب محل مستلزمات طبية بشارع القصر العيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجهولة المصدر".. سقوط صاحب محل مستلزمات طبية بشارع القصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل مستلزمات طبية كائن بشارع القصر العينى دائرة قسم شرطة السيدة زينب - مقيم بالمنيا) لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على ( 197 قطعة مستلزمات طبية جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.