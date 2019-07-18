مصر | "يبيعونهم بنصف الثمن".. القبض على 4 أشخاص سرقوا ماكينات خياطة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يبيعونهم بنصف الثمن".. القبض على 4 أشخاص سرقوا ماكينات خياطة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الموسكي من صبط اربع اشخاص لسرقتهم ماكينات الخياطة من داخل جمعية بشبرا الخيمة

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الموسكى من أحد أصحاب محلات بيع ماكينات الخياطة بدائرة القسم مفادها قيام ( 4 أشخاص) بعرض ماكينات خياطة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطهم وتبين أنهم (عاطل، عامل، سائقين - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم ( 3 ماكينات خياطة، سيارة ملاكى)، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل حضانة ومشغل إحدى الجمعيات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية بأسلوب كسر الباب.

وأمكن التوصل للمجني عليه (رئيس مجلس إدارة الجمعية محل الواقعة)، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.