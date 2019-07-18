أخبار مصر | 'التضامن' تفتتح معرض ديارنا بمطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن' تفتتح معرض ديارنا بمطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة التضامن الإجتماعي، معرض ديارنا بمدينة مطروح ويستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك في النادي الاجتماعي بمطروح والتابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى

ضم المعرض الذي شارك فيه ستون عارضا، منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

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وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي يشارك فيه تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والفيوم.

وأشارت والي أن معرض ديارنا حاليا أصبح مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده فقد نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب ألاف الزوار من المصريين وحالياُ يتم الاعتماد على فكرة التوسع في إقامة المعرض في القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مرة واحدة في القاهرة وأنه مع تحقيق معدلات نمو في أعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية وارتفاع قيمة المبيعات الأمر الذى تطلب التوسع في عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص في التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة، مضيفة أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف.

وأقيم معرض ديارنا بمدينة الاسكندرية في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة على مساحة ٦٠٠ متر وضم ٣٧ عارضا في الفترة من 22 الى 30يونيو.