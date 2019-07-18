أخبار مصر | استكمال القوافل الطبية عملها بقرية عرب القميعي بإدارة الصف

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وقامت الدكتورة فايزة سليمان، منسقة القوافل الطبية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة بتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني للأهالي. وجاء البيان الإحصائي للقافلة كالتالي:

استكملت القوافل الطبية عملها في المناطق النائية، التي تحتاج إلى تكثيف في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة، بقرية عرب القميعي بإدارة الصف.

باطنة 198

نساء 180

أطفال 271

مسالك 172

عظام 160

جراحة 97

أنف وأذن 45

عيون 198

جلدية 200

تنظيم اسره 16

أسنان 179

إجمالي عدد الحالات المقدمه لهم الخدمات الطبية: 1716.

