شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يتحدث عن قراراته المُثيرة في مشوار حياته في «تخاريف» على MBC مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختبارات متعددة يخضع لها النجم حسن الرداد في أول لقاء له مع وفاء الكيلاني في برنامج «تخاريف» الذي يُعرض على MBC مصر في الثامنة من مساء السبت المُقبل.

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حيث يجد الرداد نفسه في ورطة بسبب بعض الأسئلة، ويُفاجأ بما لم يتوقعه، ويقول: «هذا آخر لقاء تلفزيوني سأجريه في حياتي»، عازياً الأمر لنوعية الأسئلة التي تورطه بها المضيفة. فكيف يعتبر الرداد نفسه سيد القرارات التي يتخذها أم أن قراراته متأثرة بنظرة الناس والمجتمع؟ وهل يعترف بوجود الكذب والخطايا في حياته؟ وهل يحاول فرض شخصية «سي السيد» على علاقته بزوجته الممثلة إيمي سمير غانم؟ وما هي النصيحة التي أوصاه بها الممثل الراحل نور الشريف والمرتبطة بحياته الشخصية وتصرفاته بين الناس؟

من جهة أخرى، يؤكد الرداد أن الأحداث والظروف التي مرّ بها في حياته، أنضجته مبكراً، فكبُر قبل أوانه بسبب المسؤولية الكبيرة التي فُرضت عليه قسراً، والتي غيرت نظرته إلى الكثير من الأمور. وحول علاقته بزوجته، يؤكد الرداد حرصه على الصراحة دائماً مع إيمي، وعدم لجوئه إلى الكذب، لأن «الصراحة راحة» على حدّ قوله. كما يكشف الرداد عما سيفعله في حال وضع طاقية الإخفاء على رأسه. وخلال الأسئلة، يفاجئ الرداد مضيفته برفضه تلبية أحد شروط البرنامج.. وأخيراً يسمي النجوم والأشخاص الذين يقلّهم معه في ميكروباص حياته.

يُعرض برنامج «تخاريف.. مع وفاء الكيلاني» على «MBC مصر» كل سبت، الساعة 8:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من البرنامج السبت 20 يوليو 2019 الساعة 8:00 مساءً على «MBC مصر»، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.