شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بعدد من أحياء المدينة، ومنطقة السوق التجاري بمشروع دار مصر، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الخميس: إنه «يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الجمالي»، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.