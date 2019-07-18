شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول «مفرمة» للنفايات الطبية الخطرة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بالقليوبية، الخميس، في تشغيل أول جهاز من نوعه على مستوى المحافظة لفرم وتعقيم للنفايات الطبية الخطرة بمستشفى أبوالمنجا المركزي.

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وقالت الدكتورة ألفت عبدالرؤف مدير عام الطب الوقائي، في تصريحات صحفية، إن الجهاز أو «المفرمة» تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات مديرية الصحة بالقليوبية العامة والمركزية والنوعية مخصصه لهذا الغرض وتكلفتها تصل إلى 4 مليون جنيه بسعة 25 لتر/ دوره 30 دقيقة، مشيرة إلى أن» المفرمة«تعد صديقة للبيئة، حيث أنها تعمل بتكنولوجيا خاصة لا تتضمن تقنية حرق النفايات، وتم تشغيله بعد الحصول على الموافقة البيئية طبقا لمعايير وزارة البيئة.

ويقوم الجهاز بفرم ثم تعقيم نفايات المستشفيات، التي تحمل درجة عالية من الخطورة في نقل العدوى والتلوث وتتم في نفس الموقع دون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي.

وأوضحت الدكتورة غادة حجازي مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالقليوبية أن التعقيم يتم بحرارة الاحتكاك حيث تصل درجة الحرارة إلى 150° مئوية، بالإضافة إلى تدمير المخلفات الطبية أثناء طحنها وتحويلها إلى مسحوق داكن اللون جاف والذي يتميز بدوره بأنه خالي من النفايات الحادة عديم الرائحة غير قابل لإعادة التصنيع.