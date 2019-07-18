شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتقدم ببلاغ ضد مسؤولي «العامة للبترول» بسبب «بقعة رأس غارب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة، الخميس، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد القصاص المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، للتحقيق مع مسؤولي الشركة «العامة للبترول» برأس غارب شمال البحر الأحمر، ومدير حقل عامر للبترول التابع للشركة، بالتسبب في «تلوث بترولي بالزيت الخام غطى شاطئ رأس غارب، ووقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وذلك على مساحة ٤ آلاف متر تشمل طول كيلو متر واحد وعرض ٤ أمتار».

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وتضمن البلاغ أن «نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم اخذ عينة منها من خبراء جهاز شؤون البيئة وتم تحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس انها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة التابعة للشركة العامة للبترول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة البلاغ للنيابة لاستكمال التحقيقات، ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار، التي لحقت بالبيئة البحرية فيما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة من ادارة التعويضات بجهاز شؤون البيئة لتحديد قيمة الغرامة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالزيت الخام».

كانت اللجنة الفنية، التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة لمعاينة التلوث البترولي، الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

كان شاطئ «رأس غارب» جنوب الشركة العامة للبترول برأس غارب شمال البحر الأحمر قد شهد الأسبوع الماضي للمرة الرابعة في أقل من عام تلوث بترولي بعد أن غطى التلوث بالبقع الزيتية مساحات كبيرة من الشاطئ، حيث تم رصد التلوث من جانب أجهزة وزارة البيئة.