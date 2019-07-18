"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك، تواصل حملات التوعية بالقانون الجديد بشأن توعية المستهلكين بحقوقهم، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب فى السلع والتصدى لأى محاولات غش من قبل بعض التجار. وينشر ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن توعية المواطنين بحقوقهم فى ضوء القانون الجديد، وإلزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت شراء المنتج فى نقاط محددة: 1- يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج. Advertisements 2- تتضمن الفاتورة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته . 3- يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن 30 ألف جنيها ولاتجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمه المنتج محل المخالفة أيهما أكبر .

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