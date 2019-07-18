فيديو معلوماتى.. للمؤهلات الجامعية.. كيف تصبح ضابط شرطة خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة من خريجى بعض الكليات بقسم الضباط المتخصصين، ويبدأ التقديم فى 29 يوليو.

ونقدم للراغبين فى الالتحاق بالكلية شرحا مبسطا للتقديم:

ونقدم للراغبين فى الالتحاق بالكلية شرحا مبسطا للتقديم: 1 ـ جهز المؤهل الجامعى أو الدرجة العلمية وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى 2 ـ اذهب لأكاديمية الشرطة "بوابة 5" لتقديم أوراقك بدءًا من 29 يوليو Advertisements 3 ـ احصل على ملف التقديم من المنفذ المخصص 4 ـ توجه للجنتك لاستلام بطاقة التردد 5 ـ توجه فى نفس اليوم لأداء اختبار القدرات

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