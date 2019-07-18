شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار كل من مشروع الصرف الصحى المتكامل بالمنيا ومركز الصف بالجيزة ومشروع تغطية مصرف المحيط "ترعة المريوطية" بالجيزة من أعمال المنفعة العامة . كما أصدر قرارا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز مين سلسيل بالدقهلية لتصبح ميت سلسيل "عاصمة المركز" والوحدات المحلية لقرى "النظام، الجوابر، الاتحاد، الكفر الجديد، الجعافرة". نشر ذلك فى الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس.

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