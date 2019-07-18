شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب "القومى للبحوث" للتأكيد على رفض التعدى على مهنة الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الأطباء، خطابين لكلا من جامعة المنصورة والمعهد القومى للبحوث، وذلك للاستفسار عن دبلوم تم الإعلان عنه تحت اسم "التغذية الطبية والعلاجية"، يدعى الانتساب لجامعة المنصورة، والاعتماد من المعهد القومى للبحوث.

وأوضحت النقابة، في خطابها، أن الجهه التى أعلنت عن هذا الدبلوم تتيح الدراسة فيه لغير الأطباء من خريجى كليات التربية الرياضية والزراعة وغيرهم، وتدعى أنه يتيح لمن يحصل عليه العمل فى العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال.

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وأضافت: لذلك توجهت نقابة الأطباء للجهات التى يدعى الإعلان علاقتها بهذا الدبلوم، حتى نضع معا حدا لمثل هذه التجاوزات لمهنة الطب، التى تعصف تماما بحق المريض، أن يطمئن أن من يناظره طبيبا مؤهلا لممارسة المهنة.