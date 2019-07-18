شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الحج والاعتمار من مال الزوج دون علمه؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الحج والاعتمار بمال الزوج دون علمه.
وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو ردا على السؤال، الذى جاء نصه:"زوجي لا يصلى فهل يجوز أن أحج أو اعتمر بماله دون علمه"، إن ذلك لا يجوز إطلاقا.
وعلل شلبى رده على السؤال قائلا:"الحج أو العمرة يجب أن يكونا من مال الحاج أو المعتمر، أو إذا أخذت مالا من أحد يكون عن رضا تام وعلى علم بما تحصل عليه من مال، ولكن إذا أخذنا المال بدون علم صاحبه فهذا يعتبر سرقة فكيف نحج ونعتمر من مال السرقة.
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