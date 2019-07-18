شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 22 مخالفة على النيل فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم تنفيذ 22 إزالة فى 5 محافظات ( الغربية – البحيرة – كفرالشيخ- المنوفية- الدقهلية) وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 الف و 668 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 53 ألف و 601 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الازالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل التى يصل عددها 16 محافظة.

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وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.