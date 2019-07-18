شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان السنوى لمشروعات تخرج الدفعة 20 لطلاب إعلام عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت جامعة عين شمس، منذ قليل، المهرجان السنوى لعرض مشروعات التخرج للدفعة العشرين من خريجى قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم، تحت شعار "المصداقية هدفنا"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب.

وقالت الدكتورة هبه شاهين رئيس القسم و مدير المركز الإعلامي للجامعة، إن المهرجان يشهد عرض 38 عملاً إعلاميًا من إنتاج طلاب شعب القسم الثلاث؛ الإذاعة والتليفزيون، والصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، على أن يشهد ختام المهرجان الإعلان عن مشروعات التخرج الفائزة بالمراكز الأولى للعام الجامعي 2018-2019، وتوزيع شهادات التقدير على الطلاب.

وأكدت على أن مشروعات تخرج طلاب إعلام عين شمس أصبحت محط أنظار القائمين على العمل الإعلامى ، خاصة بعد أن أكدت مشروعات تخرج الطلاب خلال الاعوام السابقة المستوى المتميز الذي يضاهى الأعمال الإعلامية الاحترافية، لافته إلى أن القسم يعتمد خلال سياسته التعليمية على التركيز على الجوانب العملية بشكل فعال بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية فى مصر.