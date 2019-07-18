شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. ندوة علمية بعنوان التيسير فى الحج بمسجد المدينة المنورة بحدائق المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد "المدينة المنورة" فى منطقة حدائق المعادى بمحافظة القاهرة، تحت عنوان "التيسير فى الحج" عقب صلاة المغرب، يوم السبت المقبل.

يحاضر فى الندوة كل من الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب فى وزارة الأوقاف.

Advertisements