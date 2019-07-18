مصر | دورية أمنية تسقط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورية أمنية تسقط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (عاطلين – أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفان للإتصال بعملائهما