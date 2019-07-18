مصر | بقصد التشاجر.. ضبط عاطل ونقاش بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقصد التشاجر.. ضبط عاطل ونقاش بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، نقاش لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما ( 3 ) فرد خرطوش، و( 10 ) طلقات خرطوش من ذات العيار، ( 2 ) طبنجة، و( 7 ) طلقات نارية من ذات العيار، ( 4 ) قطعة سلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان (سبق إتهامه فى 7 قضايا) بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.