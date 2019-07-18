مصر | "عمق الحفرة 20 مترا".. سقوط 6 لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل أحدهم بقليوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمق الحفرة 20 مترا".. سقوط 6 لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل أحدهم بقليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ستة أشخاص بالقليوبية حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة مركز.

وتبلغ لمركز شرطة قليوب من أحد الأشخاص، "حداد" ومقيم بدائرة المركز بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله والمجاور له بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام ستة أشخاص (سائق ـ كهربائي ـ سائق ـ عامل ـ خراط ـ ترزى مقيمين بدائرة المركز) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف منزل "الأول"، حيث تبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريبًا.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل العقار المُشار إليه وعثر بداخله على أدوات الحفر (كوريك حفر – فأس غلق - حبل).



وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.



جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.