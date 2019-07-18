أخبار مصر | بحضور "مكرم".. "أوركيديا" و"مصر تستطيع" يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور "مكرم".. "أوركيديا" و"مصر تستطيع" يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، ومؤسسة مصر تستطيع، وبالتعاون مع المستشفى الوطني للعيون، مؤتمرًا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب شباب أطباء طب وجراحة العيون، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة "مصر تستطيع" والمجلس الأعلى للمستشفيات وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث تقوم على رعايته الشركة بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وينطلق المؤتمر بالتعاون مع المستشفى الوطني للعيون، ويتضمن محاضرات للتدريب على أحدث الطرق المبتكرة عن أمراض المياه البيضاء، والشبكية، وزرع القرنية، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر والشرق الأوسط.

ومن جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنه تمت دعوة الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض العيون ودعم أهالينا في المجال الصحي في مصر، وذلك يأتي في إطار الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين في الخارج للارتقاء بصحة أبناء وطنهم، والتي جاءت تماشيًا مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة كأحد العناصر المهمة في بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أيضا عددا من الأطباء داخل مصر أعلنوا استعدادهم للمشاركة بجانب زملائهم الأطباء المقيمين بالخارج.

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وأشادت وزيرة الهجرة، بالدور الوطني للأطباء المشاركين في المبادرة من أبناء مصر في الداخل والخارج الذين لم ينسوا بلدهم وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدمات علاجية مجانية على أعلى المستويات العالمية، ودعم خطة التنمية في بلدهم.

ومن جهته، قال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة "، ضمن خطة الشركة لتدريب أطباء الرمد حديثي التخرج بالتعاون مع الجامعات المصرية وخبراء من الخارج، وبالتنسيق مع مؤسسة مصر تستطيع.

وأشار عباس، إلى عقد عدد من ورش العمل لتحقيق أقصى استفادة لشباب الأطباء، وفقاً لأحدث الطرق المبتكرة لتوصيل المعلومة بطريقة حديثة، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر، وباعتماد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

والجدير بالذكر أن مؤسسة "مصر تستطيع" تتشكل من مجلس الخبراء برئاسة وزيرة الهجرة ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كل من: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، وأحمد فايق الأمين العام، ومها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.