أخبار مصر | "بهية" في الشرابية للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بهية" في الشرابية للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، ضمن خطتها لمحاولة تقليل نسب الإصابة بهذا المرض، ندوة للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن المرض بالتعاون مع إدارة حي الشرابية الإجتماعية بحضور أسامة فاروق مدير الإدارة، ومايقرب من مائة سيدة من قاطني المنطقة.

يذكر أن وفد من مستشفي بهية يتكون من قسم العلاقات العامة والتوعية، والدكتورة صفاء علي، أخصائي الجراحة العامة، حضر الندوة للحديث عن أقسام المستشفي وطريقة التواصل للكشف المبكر وتوضيح طرق الوقاية من المرض وأساليب الفحص الذاتي الدوري.