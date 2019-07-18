أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من كافة الترتيبات، تمهيداً لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: يأتي تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وبناءً علي توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل علي تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

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وأوضح أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، موقف البوابة الحكومية، للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح لمحتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وتضمن العرض إجمالي المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح علي البوابة الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى الفرص المؤكدة بالخريطة الإستثمارية، وجاءت الفرص المتاحة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية في كل من 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وكذا تضمن العرض الفرص الاستثمارية بمحافظات الغربية وبورسعيد وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط والقاهرة.