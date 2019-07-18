شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية تختار بوابة مصر الرقمية للترويج لمقوماتها السياحية وقلاعها الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE، مع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بروتوكول تعاون للترويج للمحافظة بما تضمه من مقاصد سياحية ومناطق صناعية، إلى جانب التعاون في مبادرة بوابة مصر الرقمية الخاصة بتدريب مليون شاب على التسويق والتجارة الالكترونية.

وقالت «إبراهيم» إن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الخدمات المتميزة لبوابة مصر الرقمية خاصة منصتها الالكترونية www.eggate.com وشبكة شركائها الدوليين للترويج لمحافظة الدقهلية التي تمتلك العديد من المقومات السياحية، حيث تضم مجموعة متميزة من كنوز مصر الاثرية إلى جانب الاستفادة من آليات التسويق الرقمي لزيادة صادرات المناطق الصناعية بالمحافظة خاصة من مشروعات الشباب والصناعات الحرفية التي تشتهر بها المنصورة.

وأضافت أنها ستوقع خلال أيام على أول بروتوكول تعاون بين بوابة مصر للعالم الرقمية وإحدى الصروح الطبية بمدينة المنصورة التي حققت شهرة عالمية نفخر بها، وهي مستشفي الكبد المصري، برئاسة الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على تصوير جميع مراكز المستشفى بتقنية الواقع الافتراضي VR لاستخدامها في الترويج لخدمات المستشفي بالخارج.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور جمال شيحة، عضو مجلس النواب ورئيس مستشفي الكبد المصري، والمهندس مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الطلاب، إلى جانب عدد كبير من الشباب الراغبين في الاستفادة من مبادرة تدريب الشباب على التسويق والتجارة الإلكترونية.

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وقالت د.ميناس إبراهيم إنها سعيدة باختيار مستشفى الكبد المصري لإطلاق مبادرة بوابة مصر الرقمية للترويج للسياحة العلاجية بمصر، لإن المستشفى خير سفير لمقومات مصر في هذا القطاع بفضل الشهرة العالمية التي حققتها كأحد أهم وأفضل المراكز العالمية للعلاج من أمراض الكبد إلى جانب الإشادة العالمية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمكافحة فيروس سي، والتي تعتبر من أنجح التجارب العالمية في مجال الرعاية الصحية، كما جذبت اهتمام دولي كبير، حيث يرغب كثير ممن يعانون من أمراض الكبد في القدوم لمصر وتلقي العلاج بمستشفياتها .

وأضافت أن مصر تمتلك بجانب السياحة التقليدية، العديد من مقومات السياحة العلاجية، فبجانب المراكز الطبية المتميزة تشتهر بمناطق الاستشفاء مثل سيوة وسفاجا وأسوان وسيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والغردقة والواحات البحرية والفرافرة وهو أمر يتزايد اهتمام العالم به نظرًا لما يحققه من عوائد ضخمة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن عوائد السياحة العلاجية عالميًا تتزايد سنويًا بنسب تتراوح بين 15 و25%، كما يتراوح حجم سوقها بين 65 مليار دولار و87 مليارا.

وقالت إن بوابة مصر الرقمية تسعى لزيادة حصة مصر من سوق السياحة العلاجية عبر التعاون مع كبرى المؤسسات العلاجية المصرية في المحافظات المختلفة للتعريف بإمكانيات تلك المؤسسات الطبية التي تضارع أشهر المراكز العلاجية في العالم.

وكشفت الدكتورة ميناس إبراهيم عن الترتيب لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة للمشاركة في مبادرة بوابة مصر الرقمية الرامية لتدريب مليون شاب وفتاة على آليات التسويق والتجارة الالكترونية للترويج للمقاصد السياحية والصناعات المصرية المختلفة.

وأضافت أن محافظ الدقهلية وقيادات الجامعة مهتمون بالمبادرة التي ستوجد فرص عمل للشباب إلى جانب مساهمتها في دعم قدرات الصناعات المصرية والسياحة بما ينعكس ايجابيا على جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أهمية بروتوكول التعاون مع بوابة مصر الرقمية من أجل تعظيم عوائد القطاعين السياحي والصناعي بالمحافظة التي تمتلك موارد سياحية متنوعة من فرعونية وقبطية واسلامية ولذا يجب الاهتمام بالترويج لها عالميا بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.