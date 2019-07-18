شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يحسم أعداد المقبولين بالجامعات في 2019 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الخميس، الذي يعقد بمقر جامعة الإسكندرية وبحضور جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال مصدر بالجامعة في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إن الاجتماع كان مقرراً انعقاده نهاية يوليو الجاري إلا انه تم تقديمه نظرا لإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة وبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع حسم الأعداد المقررة للقبول بالجامعات المصرية والقطاعات الطبية بتنسيق الجامعات 2019.

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2019 وجاء تنسيق المرحلة الأولى في القسم العلمي علوم من 97.07%، والعلمي رياضة من 95 %، والقسم الأدبي 80%، على أن يبدأ تسجيل الرغبات من الأحد 21 يوليو ويستمر حتى الخميس ٢٥ يوليو.