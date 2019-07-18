شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين «الكهرباء والبترول والمالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الخميس، لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية.

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التي طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت في إرباك موازنات الوزارات المختلفة.

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أضاف أن الحكومة مثلما نجحت مؤخراً في حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهي أيضاً عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، حيث وجه رئيس الوزراء بالبدء في إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث.

وأكد مدبولي أنه سوف يعقد اجتماعاً مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك.