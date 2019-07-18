شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية في القليوبية بتكلفة 4 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي في مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، تشغيل أول وحدة فرم وتعقيم للنفايات الطبية الخطرة في مستشفى «أبوالمنجا المركزي» بتكلفة 4 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز يعد أول مفرمة من نوعها بمستشفيات المحافظة العامة والمركزية.

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أضافت في بيان، الخميس، أن الجهاز يعد صديقا للبيئة، حيث يعمل بتكنولوجيا خاصة لا تتضمن تقنية حرق النفايات، ويقوم بفرم ثم تعقيم نفايات المستشفيات التي تحمل درجة عالية من الخطورة في نقل العدوى والتلوث وتتم في نفس الموقع دون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي، وتم تشغيله بعد الحصول على الموافقة البيئية طبقا لمعايير وزارة البيئة.

من جهتها، قالت الدكتورة غادة حجازي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة في القليوبية، إن التعقيم داخل الجهاز يتم بحرارة الاحتكاك، حيث تصل درجة الحرارة إلى 150 درجة مئوية، إضافة إلى تدمير المخلفات الطبية أثناء طحنها وتحويلها إلى مسحوق داكن اللون جاف، والذي يتميز بدوره بأنه خال من النفايات الحادة، عديم الرائحة، غير قابل لإعادة التصنيع.

بدوره، أشار الدكتور سيد مراد، مدير عام إدارة الطب العلاجي، إلى تزويد جميع المستشفيات الجاري تطويرها بالقليوبية «كفر شكر، الخانكة المركزي، قها المركزي» بأجهزة فرم وتعقيم، مؤكدا الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لها من التراخيص والموافقات البيئية، وسوف يتم تشغيلها فور استلام وتشغيل هذه المستشفيات بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية في القليوبية

تشغيل أول جهاز لفرم وتعقيم النفايات الطبية في القليوبية