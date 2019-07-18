شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.