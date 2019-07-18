شكرا لقرائتكم خبر عن أول أفواج الحجاج يغادر مطار القاهرة اليوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع ثلاثة وزراء اليوم أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى. Advertisements وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسئولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

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