شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تحميك من التهديد والابتزاز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من المواطنين للعديد من عمليات التهديد والابتزاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويوضح ”الخليج 365” الإجراءات التى يتم اتخاذها إذا تم التعرض لتلك الجريمة.

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg .

2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

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3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

6- يجب تقديم البلاغ فى خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.