شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لرصد الزراعات وتأثرها بالموجة الحارة.. وبرامج ارشادية تجنبا لمخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف اللجان المرورية وبرامج التوعوية على زراعات حقول الخضروات والفاكهة الصيفية لمواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن من مهام اللجان تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والموجة الحارة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

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وأوضح التقرير، أن اللجان المشكلة من قبل الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية تعمل على رصد حالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات أو المحاصيل البستانية ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تقوم أيضا بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل.

وتابع التقرير، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.