التنمية المحلية: ورشة عمل لـ2160 عاملًا على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية، بسقارة ورشة عمل تبدأ السبت المقبل 20/7/2019، وتستمر لمدة أسبوع؛ لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2019-2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التي سيتم تقديمها في مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة .

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، الخميس، أن ورشة العمل تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائي، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة، كما تهدف الورشة ايضاً إلي تطوير بيئة العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيارة معدلات رضا المتدربين وتحقيق أهداف الوزارة لتنمية قدرات العاملين بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح الوزير، توجيه الدعوة لحضور ورشة العمل لأصحاب الحقائب التدريبية الجديدة المضافة للخطة والحقائب المطلوب دراسة اضافتها للخطة وبعض خريجي دورات سقارة ذات الأهمية العالية TOT وقادة المستقبل بالإضافة الي بعض خريجي ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية اسلسكا ودورات البرنامج الرئاسي وممثلين عن بعض الفئات ذات الصلة بمنظومة التدريب وبناء القدرات بالمحافظات مثل مديري الموارد البشرية ومديري ومسئولي التدريب ومديري مراكز التدريب ومديري مراكز المعلومات ومدير وحدات المتغيرات المكانية ومسئولي متابعة المراكز التكنولوجية "إضافة إلي ممثلي وزارة التخطيط " الأمانة الفنية للجنة الإصلاح الإداري واللجان الفرعية المنبثقة منها ذات الصلة ومشروع تطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات " وممثلين عن كل قطاعات العمل بوزارة التنمية المحلية ومركز تدريب سقارة وفريق تنظيم وتوثيق الورشة وذلك لعرض كافة الآراء في مختلف التخصصات لتنمية التفكير الابتكاري في مجال تدريب العاملين بالمحليات.

وأضاف الوزير، أنه جرى تحديد موعد الاختبارات القبلية التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي الحالي والتي سيتم تنفيذها علي مدار أسبوعين بدءاً من يوم السبت 17/8/2019 حتي يوم الخميس 29/8/2019 بإجمالي عدد 2160 متدربا من العاملين في الإدارة المحلية علي مستوي الجمهورية.