مدبولي يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من كافة الترتيبات، تمهيداً لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر".

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وأوضح أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية.

من جهته، استعرض ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، خلال الاجتماع، موقف البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وتضمن العرض إجمالي المناطق الاستثمارية الصناعية الجاهزة للطرح على البوابة الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى الفرص المؤكدة بالخريطة الإستثمارية، وجاءت الفرص المتاحة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية في كل من 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وتضمن العرض أيضا الفرص الاستثمارية بمحافظات القاهرة والغربية وبورسعيد وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط.