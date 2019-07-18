فتح متحف جمال عبدالناصر مجانا للجمهور احتفالا بثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قررت وزيرة الثقافة، فتح متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجانًا للجمهور، احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو 1952.

وقالت الوزيرة، إن ثورة يوليو سطرت تاريخ مصر الحديث وحققت العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية موجهة الدعوة للشباب والنشء لزيارة المتحف والإطلاع على السيرة الخالدة لقائدها.

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يذكر أن متحف الزعيم جمال عبد الناصر يقع بمنقطة منشية البكرى شرق القاهرة حيث عاش الرئيس الراحل وأسرته، وتبلغ مساحته الإجمالية 13400 متر مربع، وتشمل مبنى يضم طابقين وحديقة خاصة.

وجرى الاحتفاظ بالقاعات الرئيسية المتمثلة في مكتبي الرئيس بكل من الدورين الأرضي والأول والصالونات الملحقة بها، بالإضافة إلى غرفة نوم الرئيس وغرفة المعيشة وصالونين بالدور الأرضى وقاعتين للمقتنيات والأوسمة.

ويضم المتحف العديد من الوثائق والمقتنيات الشخصية لعبد الناصر منها صورة الشخصية والعائلية ، ملابس ، كاميرات فوتوغرافية ، مجموعة من الأقلام، أوسمة والنياشين والهدايا التذكارية.