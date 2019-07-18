أخبار مصر | عاجل.. قرار هام لرئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار كل من مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمنيا ومركز الصف بالجيزة ومشروع تغطية مصرف المحيط "ترعة المريوطية" بالجيزة من أعمال المنفعة العامة .

كما أصدر قرارا بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز مين سلسيل بالدقهلية لتصبح ميت سلسيل "عاصمة المركز" والوحدات المحلية لقرى "النظام، الجوابر، الاتحاد، الكفر الجديد، الجعافرة".

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس.