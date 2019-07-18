أخبار مصر | "لو نفسك تقدم على منحة".. اعرف الأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لو نفسك تقدم على منحة".. اعرف الأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعرض "الخليج 365" في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة خاصة المتفوقين خريجي العام الجاري، التفاصيل الكاملة والأوراق والمستندات المطلوبة عن المنح الدراسية في 13 جامعة خاصة بمصر، وذلك للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، والحاصلين على تقديرات لا تقل عن 90%.

والجامعات التي تقبل المنح هم: "بدر، النهضة، mti، 6 أكتوبر، must، دراية، فاروس، البريطانية، الكندية، الروسية، حورس، الدلتا، جامعة سيناء".

وتتميز هذه المنح بما يلي:

1- مقعد دراسي مجاني.

2- دفع ثمن الكتب.

3- دفع تأمين فقط على المعامل، ويختلف السعر من جامعة لأخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- مستخرج شهادة الثانوية العامة، وتدون عليها الجهة الموجه إليها.

2- صورة شهادة الثانوية العامة الأصل.

3- شهادة الميلاد الأصل للطالب.

4- صورة شهادة الميلاد للوالدين والأشقاء جميعًا.

5- صور تحقيق شخصية الوالدين والطالب المقدم.

6- البحث الاجتماعي وتصويره أكثر من صورة.

7- حيازة الزراعية.

8- فاتورة كهرباء ومياه.

9- إثبات قيد من المدرسة للطالب وأشقائه.

10- مفردات راتب رب الأسرة.

والكليات التي تستقبل طلاب المنح والنسبة المئوية:

- من فوق ٩٧% قدم طب بشري.

- من فوق ٩٦% قدم صيدلة أو أسنان.

- من فوق ٩٥% قدم علاج.

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- من فوق ٩٠% للرياضة قدم هندسة.

المنح الدراسية في الجامعات الخاصة المصرية:

وتقدم عدد من الجامعات الخاصة، منح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.

مواعيد الإعلان عن المنح الدراسية:

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه المنح في أول أغسطس المقبل، ويختلف موعد الإعلان من جامعة لأخرى، ويمكنك معرفة موعد التقديم، عن طريق الصفحات الرسمية للجامعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التوجه لمقر الإداري في الجامعة التي تريد التقدم في المنح المقدمة منها

الشروط والأهلية:

1- خريج مدرسة حكومية مصرية.

2- أن تكون طالب مصري ووالديك مصري.

3- خريج الثانوية العامة في ذات السنة التي ستقدم فيها 2019.

4- أن تكون حاصل على أكثر من 90% ويختلف من جامعة لأخرى ولكن هذه النسبة هي الأقل داخل كل الجامعات.

المستندات المطلوبة:

1- شهادة الثانوية العامة الخاصة بك من المدرسة، وبيان الدرجات من الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة، ويتم تدوين الجهة الموجهة لها، وفي حالة التقديم لأكثر من جامعة ستخرج أكثر من بيان موجهة لكل جامعة على حدة وسعر الاستمارة الواحدة 20 جنيهًا تقريبًا.

2- مفردات راتب للوالد، وتحتاج لأكثر من جواب مفردات في حالة التقديم لأكثر من جامعة.

3- عمل بحث اجتماعي خاص بك من رئاسة مجلس المدينة أو الوحدة المحلية التابع لها، ويتم عمل بحث اجتماعي لكل جامعة على حدة.

4- إثبات قيد من المدرسة الخاصة بك، وفي حالة وجود أشقاء يتم استخراج إثبات قيد لهم أيضًا في حالة أنهم يدرسون بالتعليم.

5- من ضمن الشروط أنه لا يكون لديك أشقاء في جامعات خاصة.

6- صور تحقيق شخصية "البطاقة" لأسرتك، وفي حالة عدم وجود بطاقات يمكنك تقديم شهادات الميلاد.

ملحوظة: هذه المستندات الأساسية في كل جامعة منهم، ومن الممكن أن يكون لأي جامعة مستندات أخرى غير الأساسية.

شروط استمرارية المنحة:

ولكي تستمر في المنحة عليك أن تحصل كل سنة خلال الدراسة على تقدير جيد كحد أدنى، ويختلف التقدير من جامعة لأخرى وعليك التأكد أيضًا أثناء تقديم الأوراق.

تنويه مهم: كل الجامعة يمكنك تقديم كلية واحدة فقط، ما عدا جامعةmust فمن الممكن أن تقدم في أكثر من كليها بها، كما يمكنك عمل نسخ لكافة الأوراق وتقديمها في أي كلية أخرى داخل الجامعة.