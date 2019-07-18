شكرا لقرائتكم خبر عن 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق التى من المقرر أن تنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل، يقدم ”الخليج 365”، قائمة بـ6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019. 1- كلية الذكاء الاصطناعى بالنوبارية. 2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج. 3- كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ. Advertisements 4- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. 5- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا. 6- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

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