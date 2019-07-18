نشاط السيسي والإصلاح الاقتصادي في أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولي وتحت عنوان "السيسي مصر تسابق الزمن لبناء الدولة عصرية تلبى طموحات الشعب"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيدًا بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطالها للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أشار، خلال اجتماع أمس مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، إلى ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في التسليح والتدريب لتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تتميز بها جيوش الدول المتقدمة.

وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، متابعته المستمرة واهتمامه ببرامج الإعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التي تسهم في دعم القوات المسلحة بخيرة من شباب الوطن ليتواصل عطاء رجال القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله: "إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي استعراض، خلال الاجتماع، خطط رفع الكفاءة وبرنامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة ذلك في ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية".

كما عرض الفريق أول محمد زكي التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتعرف على العقائد القتالية لمختلف جيوش الدول والتدريب في مختلف مسارح العمليات ودعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي استقبل أمس الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس السيسي أشار إلى متابعة سيادته لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مساقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربًا عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توجه كذلك بالتهنئة للشهي السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى أمس على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

وأضاف أن رئيس الأركان المشتركة السودانية استعرض تطورات الأوضاع في السودان، وخطوات المجلس العسكري خلال الفترة الماضية للتفاعل مع الوضع الحالي، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وكذا مستجدات المسار التفاوضي مع احالف "الحرية والتغيير"؛ لاسيما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس بالخرطوم.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي لسيلفا كير يسلمها رئيس المخابرات العامة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية قام أمس بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان التقى خلالها الرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان.

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ولفتت الصحيفة إلى أن اللواء عباس كامل نقل للرئيس سيلفا كير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائية.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "مدبولى: 5.6% أعلي معدل نمو منذ سنوات ثمرة الإصلاحات الاقتصادية"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في مؤشر رسمي جديد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مشيرًا إلى أنه سيحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، مشددًا على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الحكومة من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.

وأشار مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2% أي 104 مليارات جنيه وعجز كلي بنسبة 8.2% رغم أن المستهدف كان بنسبة قدرها 8.4% أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفًا.

وفي الوقت نفسه، أشارت النتائج إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7% خلال الربع الأخير من خطة العام المالي المنقضي بإجمالى 5.6% وخلال الاجتماع أشار وزير المالية في العرض الذي قدمه إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5.6% وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات.

وتحت عنوان "مصر تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي أكد الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية ورفض أيه إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع على الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة، وذلك استجابة لطلب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأشار فوزي إلى الأولوية التي تحتلها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية دوليا وإقليميا مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية بما في ذلك قضية القدس إذ حرصت مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي على طرح مشروع قرار يؤكد على الوضعية القانونية لمدينة القدس.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أنه بدأ أمس تلقي التظلمات إلكترونيا على نتيجة الثانوية الأزهرية، وذلك لمدة شهر، مشيرة إلى أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر قرر زيادة عدد مقرات الطعون الإلكترونية للتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية ليصل عددها إلى 198 مقرًا.

وأضافت الصحيفة أن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التسجيل إلكترونيا من خلال رابط على بوابة الأزهر، لقبول دفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول "القاهرة الجديدة" للعام الدراسي القادم من جميع محافظات الجمهورية.

وتحت عنوان "6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو تقريبا"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن وزارة النقل بحثت مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التعاون الاستثماري المشترك في مجال مترو الأنفاق توريد 6 قطارات جديدة مكيفة للخط الثاني للمترو والذي وصل لمرحلته الأخيرة وأصبح جاهزا للتوقيع.

وأضافت الصحيفة أنه تم أيضًا استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.​