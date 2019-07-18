شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط بارز للدبلوماسية البرلمانية بدور الانعقاد الرابع.. تعرف عليها × 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول نشاطاً بارزاً ومتزايداً للدبلوماسية البرلمانية تجسد فى مشاركة الدكتور رئيس مجلس النواب على رأس وفود برلمانية متنوعة فى عدد من الفعاليات البرلمانية، وزيارة عدداً من البرلمانات الشقيقة والصديقة.



ويرصد التقرير البرلمانى حول إنجازات مجلس النواب فى الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول نشاط الشعبة البرلمانية المصرية (أكتوبر 2018 – يوليو 2019 ) فى الأتى:



1- ترأس الدكتور رئيس المجلس الوفد البرلمانى الذى شارك فى اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات ذات الصلة التى عقدت فى جنيف بسويسرا خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018.



2- شارك رئيس مجلس النواب، فى الاجتماع الثلاثى لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذى عقد فى قبرص يوم 11 فبراير 2019.



3- فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة، والتباحث بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وبناءً على دعوات كريمة من قِبَل رؤساء هذه البرلمانات، قام الأستاذ الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلمانى بزيارة كل من فرنسا فى الفترة من 9 – 11 أكتوبر 2018، وبيلاروسيا يومى 15 و16 نوفمبر 2018، وكوريا الجنوبية فى الفترة من 12 - 16 ديسمبر 2018، ودولة الكويت فى الفترة من 20-22 يناير 2019، وبوروندى وتنزانيا فى الفترة من 29 مارس –5 أبريل 2019، والصين فى الفترة من 15-19 يونيو 2019، وجيبوتى يوم 27 يونيو 2019؛ لحضور احتفالات الذكرى 42 لاستقلال جيبوتى ،وروسيا فى الفترة من 20 يونيو حتى 4 يوليو.



4- قامت العديد من الوفود البرلمانية بالمشاركة فى عدد من الفعاليات البرلمانية، ومنها:

- الدورة الـ73 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الأفريقى، والمؤتمر الـ4 فى الفترة من 5-9 نوفمبر 2018.

- المؤتمر العالمى الخامس لشباب البرلمانيين تحت عنوان "تعزيز الاستدامة وحماية مصالح الأجيال" لرؤساء البرلمانات الأعضاء بالاتحاد، بمقر الجمعية الوطنية بأبوجا بنيجيريا.

- اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بستراسبورج بفرنسا يوم 16 يناير 2019.

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- الجلسة العامة الخامسة عشرة وقمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذى عقد يومى 13 و14 فبراير 2019 فى مدينة ستراسبورج بفرنسا.

- اجتماعات لجان البرلمان الأفريقى المنعقدة بميدراند بجنوب أفريقيا فى الفترة من 4-8 مارس 2019.

- المؤتمر الـ11 للجمعية البرلمانية الفرانكفونية لرؤساء المجالس والأقسام لمنطقة إفريقيا المنعقدة ببوركينا فاسو فى الفترة من 25-27 أبريل 2019.

- دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى المنعقدة بسلوفاكيا فى الفترة من 1-3 يونيو 2019.

- الدورة الثالثة والعشرين للمنتدى الاقتصادى الروسى الدولى المنعقدة بسان بطرسبرج بروسيا فى الفترة من 6-8 يونيو 2019.

- الاجتماع السنوى الـ 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربى المنعقدة بلوكسمبورج فى الفترة من 4-8 يوليو 2019.



- اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة فى 11 أكتوبر 2018، القادمة"، والذى عقد بباكو بأذربيجان يومى 14 و15 ديسمبر 2018 .

5- استضاف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2019 ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاضرة الجنوب بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.