شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يهاجمون «العفو الدولية» لانتقادها «الجمعيات الأهلية»: تستند لأقوال مرسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، منظمة العفو الدولية، بسبب انتقاد المنظمة لقانون الجمعيات الأهلية، والذى أقره المجلس منذ أيام حيث رأت الأخيرة، فى بيان، أن التشريع يفرض قيودًا شديدة غير مسبوقة على الجمعيات، وأنه بمثابة حكم بالإعدام على منظمات حقوق الإنسان فى مصر، فيما رأى نواب بالبرلمان أن المنظمة استندت إلى أقوال مرسلة ومزاعم حول القانون.

استنكر محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، بيان منظمة العفو الدولية بقوله إن المنظمة لم تطلع على القانون واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة من جانب بعض المعارضين، إذ تتحدث عن مخالفة القانون للدستور رغم أن جوهر التعديل هدفه التوافق بين المواد والدستور، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ومنح الجمعيات حق التأسيس بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية.

وأكد الغول، أن المنظمة الدولية تتحدث عن قيود على حق الجمعيات فى تلقى التمويل وهو أمر غير موجود، إذ تعطى المواد الجمعيات هذا الحق سواء كان التمويل من شخص طبيعى أو اعتبارى فى الداخل أو الخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب التمويل خلال مدة أقصاها ٦٠ يومًا، واعتبار عدم الرد بمثابة موافقة، كما أن حديث المنظمة عن وجود صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا وجود له فى القانون الذى قيد حق الوزير والجهة الإدارية فى توقيع أى عقوبات إلا من خلال اللجوء إلى القضاء.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان، المنظمة إلى الاستعانة بباحثين وبذل جهد فى قراءة نصوص القانون بدلا من الاعتماد على مزاعم وأن تبذل جهدا كافيا للاطلاع على المواد وتفنيدها طبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

Advertisements

وقال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن بيان المنظمة مجرد كلام مرسل لا سند له فى القانون، ومجرد مكايدة سياسية سببها مجهول، إذ حقق القانون فى صورته النهائية جميع مطالب الجمعيات.

وأضاف أبوحامد، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون بمشاركة ممثلى عدد كبير من المنظمات الأهلية، حيث تمت الاستجابة لهم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ونسبة كبيرة من الرسوم بجانب تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والتى كانت عقبة أمام الجمعيات، لافتا إلى المنظمة لم تشر لمواد بعينها فى انتقادها للقانون، ما يؤكد أن هدفها انتقاد مصر وبرلمانها دون دليل.

وقال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ«المصرى اليوم»، إنه تمت الاستجابة لمطالب المجتمع المدنى، كما أن أكثر من 50 ألف جمعية ومنظمة أهلية رحبت بالتعديلات باستثناء المنظمات التى تسعى لتهديد أمن مصر فى الداخل والخارج، لافتا إلى أن هناك منظمات أجنبية تريد تسهيل تلقى التمويل الأجنبى للجمعيات فى مصر دون رقيب، وهو ما لا يحدث فى أى دولة بالعالم.

وانتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، منظمة العفو الدولية بقوله إنها لا تزال تعانى من فقر واضح لدى باحثيها فى إجراء تحليل منهجى للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أن المنظمة استخدمت فى تعليقها على القانون عبارات لا تتسق ونصوصه حيث تتحدث عن تدخلات حكومية فى عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل، إذ إن واقع النصوص يشير إلى أنه تم تقييد سلطة الإدارة وإلزامها باللجوء إلى المحكمة قبل توقيع عقوبات إدارية حال وجود مخالفات فى أداء الجمعيات.

وأضاف خليل أن المنظمة تتحدث عن عقوبات بالقانون رغم خلوه منها باستثناء الغرامة المعمول بها فى معظم دول العالم، كما أن المنظمة أشارت إلى وقائع قديمة لا علاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلى.